تشكيل لجنة مجلس الآباء والمعلمين لمعاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، تشكيل مجلس الآباء والمعلمين على مستوى معاهد منطقة شمال سيناء الأزهرية.

ترأس الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية ورئيس مجلس آباء المنطقة اجتماع المجلس ، بحضور الدكتور جمال سلامة، مدير التعليم الإعدادي، وشعبان هنو مدير التعليم الابتدائي، وحامد عبد العال مدير رعاية الطلاب.

وتم مناقشة جدول أعمال الإجتماع، وعرض إنجازات مجلس الآباء خلال الفترة الماضية، ثم إجراء انتخابات تشكيل مجلس الآباء للعام الدراسي الجارى واختيار منصب نائب الرئيس، وأمين الصندوق، وأسفرت نتائج الإنتخابات عن فوز الدكتورة منجة ابراهيم موسى بمنصب نائب الرئيس، و الذات محمد يوسف، بمنصب أمين الصندوق.

من جانبه تابع الشيخ محمد سعد خضر، رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية، سير العملية التعليمية بمجمع الكرامة ومجمع فتيات رابعة، بإدارة بئر العبد التعليمية، واطمأن على انتظام الدراسة، وتفعيل الأنشطة الطلابية المختلفة، كما تابع الدراسة بمعهد أسامة بن زيد الابتدائي، ومعهد فتيات ضاحية السلام بالريسة الإعدادي الثانوي، ومجمع العبور، ومعهد ضاحية السلام الابتدائي، بإدارة العريش التعليمية، وتم مراجعة الاستعدادات النهائية لاستقبال لجنة المراجعة الخارجية للجودة والاعتماد.

وبدوره محمد عبد العظيم محمد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، سير العملية التعليمية بإدارتي «وسط سيناء» و«الشيخ زويد» التعليمية، للوقوف على مدى انتظام العمل ورصد السلبيات وتعزيز الإيجابيات، وتم خلال الجولة تفقد معاهد: الجفجافة، بغداد، الحسنة، المنبطح، القسيمة، وادي العمرو، بإدارة وسط سيناء التعليمية، وتم الاستماع إلى شرح المعلمين والاطلاع على الخطط الدراسية، لافتا لأهمية استخدام استراتيجيات وطرق التدريس التربوية التي تناسب جميع المستويات، كما شملت الجولة المعاهد التي تعمل بنظام الفترة المسائية بإدارة الشيخ زويد التعليمية ومنها: نجع شيبانة، فتيات الشيخ زويد، واطمأن على انتظام العمل، والالتزام بالتعليمات، موجهاً النصح للطلاب ببذل المزيد من الاجتهاد والانتظام في الحضور وكسب المهارات.

كما كرمت منطقة شمال سيناء الأزهريه، طلابها المشاركين في المشروع الصيفي لحفظ القرآن الكريم بالمعاهد الأزهرية ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم، وتكريم عددا من موجهي شؤون القرآن الكريم والمعلمين وطلاب المعاهد والمكاتب التابعة للأزهر الشريف، بحضور الدكتور جمال سلامة مدير التعليم الإعدادي، والشيخ جمعة شعبان مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، والشيخ بهنساوي النجار، موجه عام القرآن الكريم.