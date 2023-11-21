تجديد وتطوير قصر ثقافة ببا جنوب بنى سويف بتكلفة 36 مليون جنيه.. صور

بنى سويف هانى فتحى

يشهد محيط قصر ثقافة ببا، جنوب محافظة بنى سويف، تكدس للباعة الجائلين، الذين يفترشون أمام القصر، على الرغم من الحملات اليومية للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا.

وأعرب رواد قصر ثقافة ببا، من تكدس الباعة الجائلين، أمام وفى محيط القصر، على الرغم من تجديده وتطويره بتكلفة بلغت 36 مليون جنيه.

واكد رواد القصر أنه، تم تطوير القصر من قبل الدولة خلال الشهور الماضية، وتم افتتاحه من قبل وزيرة الثقافة، إلا أن الباعة الجائلين، يفترشون محيط القصر ويعيقون حركة دخول وخروج المواطنين إلى داخل القصر.

من جانبه أكد مدحت صلاح، رئيس مدينة ببا، على استمرار الحملات اليومية خلال الفترة الصباحية والمسائية، لإزالة تعديات الباعة الجائلين فى المنطقة.

واكد رئيس مدينة ببا، على الإزالة اليومية للاشغالات الموجودة فى المنطقة وداخل مدينة ببا، لإعادة المظهر الجمالى للمدينة.

وشهد قصر ثقافة ببا الذى تم افتتاحه خلال أبريل الماضى ممارسة جميع الأنشطة بداخلة بشكل كامل، بعد تطويره بصورة كاملة.

وشملت أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى تم تنفيذها بمبنى القصر المقام على مساحة تزيد عن 800 متر، وشملت تجديد المبنى بالكامل وخشبة المسرح وتوسعته، وتغير الكراسى والمقاعد، وإنشاء وحدة حماية مدنية وخزان مياه وطلمبات حريق ضمن منظومة الحماية المدنية، وعمل سيستم إضاءة بالكامل للمسرح بأحدث التقنيات الصوتية والمرئية، بجانب تجهيز غرفة متعددة الأنشطة وتوفير محول كهرباء بقدرة 500 ك ف لتغذية المبنى.



اشغالات الباعة الجائلين



اشغالات أمام قصر ثقافة ببا



الباعة الجائلين ام قصر ثقافة ببا



الباعة الجائلين أمام قصر الثقافة