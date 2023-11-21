بيت العائلة المصرية: حافلات لنقل المصريين من المدن البعيدة للمشاركة بانتخابات الرئاسة

كتب محمود راغب

قال جمال حماد رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف، إن أبناء الجالية المصرية في سويسرا يجهزون الحافلات لنقل المصريين من المدن البعيدة للمشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر لها أن تجرى على مدار 3 أيام 1 و2 و3 ديسمبر.

وأضاف رئيس بيت العائلة المصرية بجنيف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنهم جميعا على قلب رجل واحد داعمين للرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا أبناء الجالية المصرية فى جميع أنحاء سويسرا النزول أيام 1 و2 و3 ديسمبر والذهاب الي القنصلية في جنيف للإدلاء بأصواتهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2023 بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد 137 لجنة فرعية داخل سفارات وقنصليات مصر حول العالم والتى ستتم فيها عمليات الاقتراع السرى المباشر على مدار 3 أيام هي 1 و2 و3 ديسمبر.