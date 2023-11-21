انطلاق التصفيات الأولية للنسخة الثانية للمسابقة القرآنية الكبرى

كتب لؤى على

انطلاق فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية (المجموعة الخامسة) ، بمسجد الرحمة بجوار بباب اللوق، وذلك على النحو التالي:

1- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد مريم– بور سعيد، ويمثله:

1. إسلام محمد فؤاد الشامي.

2. محمود ناصر حامد إبراهيم المغربي.

3. سلمى حمدي إبراهيم خاطر.

4. رمزة محمد كمال محمود.

5. زينب محمد محمود إبراهيم.

2- مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الفولي– المنيا، ويمثله:

1. أم هاشم إسماعيل محمد علي

2. محمد علي محمد علي

3. معدن فتحي علي عبد الرازق

4.ماهر محمد محمود مصري

5. أحمد عيد دسوقي محمد

3-مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد الأقطم - المنيا، ويمثله:

1. يحيى صابر عبد الصبور عبد الرحمن

2. محمد أنور عبد الحفيظ منصور

3. إسلام عبد الحسيب علام هريدي

4. إيمان عاطف أحمد عبد الحكيم

5. زينب رمضان عبد العزيز عبد الوهاب

4-مركز إعداد محفظي القرآن الكريم بمسجد قاسم المصري– المنيا، ويمثله:

1. علياء سامي عباس محمد

2. محمد سامي عباس محمد

3. محمود محمد السيد محمد

4. محمود أحمد محمد محمد

5. أحمد محمد صالح عبد الرحيم

وسيتم عمل قرعة علنية بين الفرق الأربع، بحيث يصعد الفائز من كل مركزين متنافسين، ثم تتم المسابقة بين الفريقين الفائزين لتصعيد أحدهما للتصفيات النهائية.