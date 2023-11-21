اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 01:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

الهيئة الوطنية تبرم بروتوكول مع وزارة الشباب للتوعية بالمشاركة بالانتخابات

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 01:12 م
الهيئة الوطنية تبرم بروتوكول مع وزارة الشباب للتوعية بالمشاركة بالانتخابات الانتخابات الرئاسية
كتب ابراهيم قاسم - امنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، عن إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن التوعية والتثقيف عن أهمية المشاركة فى الانتخابات.

وقالت الهيئة فى بيان لها، إنها ستبرم اليوم الساعه السادسة مساءا بمقر مركز التعليم المدنى بالجزيرة، برتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات وأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.

 

 







موعد الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية المصرية

الانتخابات الرئاسية في مصر

موعد الانتخاابت الرئاسية مصر

الانتخابات الرئاسية 2024

معرفة اللجنة الانتخابية

مقر اللجنة الانتخابية

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

معرفة مقر اللجنة الانتخابية

معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

الدعاية الانتخابية

المرشح عبد الفتاح السيسى

الهيئة الوطنية للانتخابات

جدول انتخابات الرئاسة في الخارج

جدول انتخابات الرئاسة في الداخل

مخالفات الدعاية الانتخابية

موعد انتخابات الرئاسة

ميعاد انتخابات الرئاسة

الوطنية للانتخابات

مرشحي الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2024

المرشحين للرئاسة

جدول انتخابات الرئاسة

اليوم السابع بلس

الهيئة الوطنية للِانتخابات

معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة