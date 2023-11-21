الهيئة الوطنية تبرم بروتوكول مع وزارة الشباب للتوعية بالمشاركة بالانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى نائب رئيس محكمة النقض، عن إبرام بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة بشأن التوعية والتثقيف عن أهمية المشاركة فى الانتخابات.

وقالت الهيئة فى بيان لها، إنها ستبرم اليوم الساعه السادسة مساءا بمقر مركز التعليم المدنى بالجزيرة، برتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب عن دور الهيئة الوطنية للانتخابات وأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية.