النائب العام يستقبل وزير الطيران المدنى لتهنئته بمنصبه الجديد

وولد المستشار محمد شوقى فى التاسع من مايو عام 1957 في محافظة الغربية.

- حصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 من جامعة المنصورة.

- عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، وفي 28 سبتمبر من العام 1985 أصبح وكيلًا للنائب العام من الفئة الممتازة.

- عُين قاضي فى المحاكم الابتدائية في الأول من أكتوبر عام 1989، وترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993.

- في 18 أغسطس 2020، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، قرارًا بانتدابه من محكمة استئناف القاهرة للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

- التحق المستشار محمد عياد بالعمل في النيابة العامة بعد تخرجه من الجامعة.

- تدرج فى الدرجات القضائية بالنيابة وتدرج في العمل بالسلك القضائي حتي وصل درجة الرئيس بمحكمة الاستئناف.

- يعد من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والحياد والبعد عن أى تصنيفات أو حسابات طوال تاريخه فى العمل بالقضاء.

- شغل منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.

- أعير للعمل في دولة الإمارات في وقت سابق.

- انتقل النائب العام الجديد من استئناف القاهرة رئيسًا باستئناف الإسكندرية حتى صدر قرار تعيينه نائبًا عامًا لمصر.