"القليوبية": إزالة 994 حالة بناء على الأرض الزراعية وتحرير محاضر للمخالفين

القليوبية إبراهيم سالم

شهد، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة عدد من الحالات بمدينتي بنها والقناطر الخيرية، وذلك ضمن سلسلة الحملات اليومية ل إزالة التعديات على الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للحفاظ على الأرض الزراعية باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على مُقدرات الأجيال القادمة.

وتمكنت الحملة من إزالة 3 طوابق مخالفة على مساحة 170م2، خلف الجوازات القديمة بمدينة بنها، كما تم إزالة أعمدة حديدية وأسوار بالطوب السويسي على مساحة 800 متر مربع بقرية شلقان بمركز ومدينة القناطر الخيرية، بحضور محمد مرعي رئيس مجلس مدينة بنها، واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية، وعدد من الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة، حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات وإلزام المخالف برفع ناتج الإزالة.

ومن الجدير بالذكر أن حملات الإزالات تمكنت منذ انطلاقها في31 أكتوبر الشهر الماضي وحتى اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر من إزالة 994 حالة على مساحة (66 فدان و20 قيراط و3 سهم)، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و507 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة 58953م2 وتم تحرير 450 محضر للمخالفين (مباني / زراعة).

وشددَّ "الهجان"، خلال جولته على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِها والعمل على التخلُص منها فوراً بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين احترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.

الجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية : الخط الساخن 114، أو الإتصال بالرقم الأرضي 3212461، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01119992624.