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"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوى فى السهل الساحلى وتل أبيب

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 06:32 م
"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوى فى السهل الساحلى وتل أبيب الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسلة القناة: "صافرات إنذار واسعة فى السهل الساحلي وتل أبيب".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق لليوم الـ 46 على قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم؛ بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع وقطع للكهرباء والماء، ومنع لدخول الأدوية والمواد الغذائية والمساعدات الحيوية، ما يزيد تعقيد وخطورة الوضع الإنساني على حياة المدنيين.

 







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