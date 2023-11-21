القاهرة الإخبارية: شروط الصفقة تشمل الإفراج عن 50 محتجزا مقابل 4 أيام هدنة

كتب محمد شرقاوى

أفادت "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن شروط الصفقة تشمل الإفراج عن 50 محتجزا مقابل 4 أيام هدنة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الخميس المقبل، وإطلاق سراح المحتجزين سيبدأ الخميس أو الجمعة، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضافت أن حكومة نتنياهو تجتمع مساء اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وأن تل أبيب ستحصل كل يوم على قائمة بالأسماء التى ستفرج عنها الفصائل الفلسطينية فى اليوم التالى.

وكان مستشار الأمن القومى الإسرائيلى قد قال فى رسالة لأعضاء الائتلاف الحكومى، إنه بعد مصادقة الحكومة على صفقة تبادل الأسرى سنمنح الجمهور مهلة ٢٤ ساعة لتقديم الاعتراض عليها.