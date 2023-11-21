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القاهرة الإخبارية: تضارب فى الإعلام الإسرائيلي حول انتهاء اجتماع حكومة الحرب

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:26 م
القاهرة الإخبارية: تضارب فى الإعلام الإسرائيلي حول انتهاء اجتماع حكومة الحرب الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها أن تضارب فى الإعلام الإسرائيلي حول انتهاء اجتماع حكومة الحرب.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الخميس المقبل، وإطلاق سراح المحتجزين سيبدأ الخميس أو الجمعة، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
 
وأضافت أن حكومة نتنياهو تجتمع مساء اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وأن تل أبيب ستحصل كل يوم على قائمة بالأسماء التى ستفرج عنها الفصائل الفلسطينية فى اليوم التالى.






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