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"القاهرة الإخبارية": إطلاق سراح ما يقرب من 10 محتجزين يوميا خلال الهدنة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 06:23 م
"القاهرة الإخبارية": إطلاق سراح ما يقرب من 10 محتجزين يوميا خلال الهدنة الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، أنه سيتم إطلاق سراح ما يقرب من 10 محتجزين يوميًا خلال وقف إطلاق النار.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الخميس المقبل، وإطلاق سراح المحتجزين سيبدأ الخميس أو الجمعة، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
 
وأضافت أن حكومة نتنياهو تجتمع مساء اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وأن تل أبيب ستحصل كل يوم على قائمة بالأسماء التى ستفرج عنها الفصائل الفلسطينية فى اليوم التالى.
 






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