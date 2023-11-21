القابضة للقطن: متابعة يومية لمشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج بـ33 مليار جنيه

كتب ـ عبد الحليم سالم

تتابع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج بتكلفة 33 مليار جنيه بصورة يومية؛ بهدف إنجاز المشروعات وتشغيلها بعد تشغيل مصنع 4 وتلافي يعض العيوب الفنية .

وأصدر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، قرارًا بتكليف المهندس أحمد شاكر رئيسًا تنفيذيًا للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر رئيسا لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والدكتور أحمد مصطفى مستشارًا لشؤون مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج.

وبحسب المصادر فإن الدكتور أحمد شاكر الذى كان يتولى رئاسة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة ، تولى رئاسة القابضة حاليا يتابع بنفسه مشروع التطوير في المحلة وفى بعض المحافظات الأخرى، سواء فى دمياط أو كفر الدوار أو حلوان؛ لإنجاز تلك المشروعات التى تأخرت فى التنفيذ فترات طويلة نتيجة العديد من العوامل.

أوضحت أن هناك متابعة يومية من الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام للمشروع ،بهدف افتتاح مصنع 4 قريبا كباكورة لمصانع الجديدة حيث يصل متوسط انتاجه اليومي لنحو 13 طن غزل، يتم تصدير جزء منه للخارج .

يذكر أن محافظ الغربية أهدى مؤخرا درع المحافظة للمهندس أحمد شاكر تكريما وتقديرا لمجهوداته المبذولة في خدمة قطاع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى خلال فترة توليه المسؤولية معربا عن سعادته البالغة لتولية منصب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.