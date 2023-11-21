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السجن 6 سنوات لعاطل بتهمة التنقيب عن الآثار فى البدرشين

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:49 م
السجن 6 سنوات لعاطل بتهمة التنقيب عن الآثار فى البدرشين التنقيب عن الاثار - ارشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة عاطل بالسجن 6 سنوات مع الشغل، لاتهامه بالتنقيب عن الآثار لتحقيق ثروة طائلة بدائرة مركز البدرشين
 
 
تعود أحداث الواقعة في القضية 27856 لسنة 2023 بدائرة مركز البدرشين، عندما وردت معلومات مفادها قيام المتهم بالتنقيب عن الآثار في منزله بالاشتراك مع آخرين.
 
وبعد تقنين الإجراءات والتحريات، تم القبض على المتهم داخل منزله في قرية العزيزية بالمركز البدرشين وبحوزته أدوات الحفر.
 
وبمواجهته أمام جهات التحقيق اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين بغرض التنقيب عن الآثار وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.
 
 






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