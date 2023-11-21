اليوم السابع
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الرئيس الأمريكى: نعمل لإخراج المحتجزين منذ أسابيع ونحن الآن قريبون من اتفاق

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 06:28 م
الرئيس الأمريكى: نعمل لإخراج المحتجزين منذ أسابيع ونحن الآن قريبون من اتفاق بايدن
كتب محمد شرقاوى

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن:" نعمل على إخراج المحتجزين منذ أسابيع ونحن الآن قريبون جدا من التوصل لاتفاق"، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "يمكننا إعادة بعض هؤلاء المحتجزين قريبا لكن لن يتم فعل أي شيء حتى يتم الانتهاء من كل شيء"، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت إن اتفاق وقف إطلاق النار سيبدأ سريانه الخميس المقبل، وإطلاق سراح المحتجزين سيبدأ الخميس أو الجمعة، بحسب نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".
 
وأضافت أن حكومة نتنياهو تجتمع مساء اليوم للتصديق على صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وأن تل أبيب ستحصل كل يوم على قائمة بالأسماء التى ستفرج عنها الفصائل الفلسطينية فى اليوم التالى.






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