الدفاعات الجوية الروسية تدمر مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة كورسك

أحمد علوى

وذكرت الوزارة في بيان: في 21 نوفمبر، حوالي الساعة 0.30 بتوقيت موسكو، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة مسيرة على أهداف داخل أراضي روسيا الاتحادية". وأضافت: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة المسيرة الأوكرانية فوق مقاطعة كورسك". وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.