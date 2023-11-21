وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة بأن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم الإثنين من غزة، عبر معبر رفح، إلى مصر بلغ ٨١ شخصا، تم نقل ٢٤ منهم عبر طائرة سلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار ماركا العسكري، والباقي يجري العمل على نقلهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وأكد "القضاة"، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، استمرار عمليات الإجلاء للمواطنيين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.