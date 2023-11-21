

وأوضح مسؤول أمريكي -حسبما أفادت قناة (الحرة) الامريكية اليوم الثلاثاء- إن طائرة عسكرية أمريكية أطلقت نيرانها على مركبة، وقتلت قوات معادية عقب الهجوم.

وكان مسؤول عسكري أمريكي قد أبلغ أن قوات أمريكية، وأخرى في التحالف، تعرضت لهجوم في قاعدة عين الأسد، غرب بغداد، في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وأن القوات الأمريكية ردت دفاعا عن النفس.

وأضاف المسؤول أن الهجوم تسبب في وقوع إصابات طفيفة، وألحق أضرارا بالبنية التحتية.

وقال مسؤولان أمريكيان إن الطائرة الحربية الأمريكية من طراز إيه سي-130، القادرة على إطلاق نيران المدفعية على أهداف أرضية، كانت تعمل دفاعا عن النفس.

وحتى أمس الاثنين، تعرضت قوات التحالف في العراق وسوريا لـ 64 هجوما، وقد أدت هذه الهجمات إلى تعرض 56 عسكريا أمريكيا لإصابات طفيفة، وقد عادوا جميعا إلى الخدمة.