البورصة: تنفيذ صفقة على شركة منثم القابضة بقيمة 5 ملايين جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية ، عن تنفيذ صفقة على شركة منثم القابضة للاستثمارات المالية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 499.998 ألف سهم بقيمة 5 ملايين جنيه، وصفقة على شركة توازن لإدارة المخلفات الصلبة-توازن بحجم تداول 4 ملايين سهم بقيمة 2 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم تداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 12.7 مليون سهم بقيمة 19.1 مليون جنيه عبر تنفيذ 59 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 4.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.673 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 114.1 ألف عملية لعدد 201 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.31% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.78%، والعرب على 4.91%، واستحوذت المؤسسات على 32.27% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 47.3 ألف جنيه، 162.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 32.7 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، 96.2 مليون جنيه، 7.4 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 24774 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 29890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 10546 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 4933 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 7244 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 5802 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.