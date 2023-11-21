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البرلمان العربى: مصر المستهدفة من التهجير.. ومواقف الغرب وصمة عار

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 11:50 ص
البرلمان العربى: مصر المستهدفة من التهجير.. ومواقف الغرب وصمة عار غزة
بيشوى رمزى

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قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن الاعتداءات التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي تشهد فلسفة جديدة عبر استهداف المستشفيات، ناهيك عن حرمان سكانها من ابسط حقوقهم كالغذاء والدواء والوقود.
 
وأعرب، خلال مؤتمر صحفي بمقر البرلمان العربي اليوم الثلاثاء، عن دهشته من المواقف التي تتبناها بعض الدول الغربية تجاه الانتهاكات التي ترتكب في قطاع غزة، موضحا أن تلك المواقف تمثل وصمة عار في جبين الدول المؤيدة للاحتلال.
 
وشدد على ضرورة التعاون مع الحكومات العربية، والتي تبذل جهودا كبيرة للتصدي لانتهاكات الاحتلال، وهو ما يبدو في مخطط التهجير والذي تبدو مصر هي المستهدف الرئيسي منه.
 
 






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غزة

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