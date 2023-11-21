الانتهاء من مشروع محطة معالجة صرف سنيطة الرفاعيين بالشرقية بتكلفة 240 مليون جنيه

أعلن المهندس كمال عامر حلاوة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، انتهاء أعمال مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس، بتكلفة 242 مليونا و 240 ألف جنيه، والتي ستخدم عددا كبيرا من القرى بتقديم صرف صحي آمن وسليم، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وقال رئيس مجلس الإدارة، إن المحطة بطاقة تصميمية ١٢ ألف / م ٣ بنظام MBBR ، ويتم حاليا تجارب التشغيل والاستلام الابتدائي للمشروع حيث تم المرور على كافة مراحل المحطة بالكامل ومتابعة تشغيل كافة مكونات المحطة.

يذكر أن المشروع هو ضمن تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحى بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليارا و356 مليون جنيه، والتى تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع، بالإضافة إلى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.