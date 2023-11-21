الانتهاء من سحب تجمعات مياه الأمطار بشوارع العريش

انتهى مجلس مدينة العريش بشمال سيناء من سحب كافة تجمعات مياه الأمطار التى تجمعت بالشوارع، وإعادة تسيير الحركة بشكل طبيعى.

قال أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش، انه شارك فى سحب المياه على مدار الساعات الماضية فريق عمل المجلس وشركة المياه والصرف بمنطقة العريش ورجال الدفاع المدني مدعومين بالمعدات والأفراد.

واضاف انه يتواصل انعقاد غرفة العمليات، وتم التشديد على علي رؤساء مناطق الخدمات بضرورة الاستمرار برفع درجة الأستعداد كلا في منطقته ورصد كافة تجمعات مياه الأمطار، خاصة في الأماكن التى بها مناطق تجمعات والتواصل مع غرفة العمليات بالمجلس أول بأول لرفعها فورا.

وشهدت شمال سيناء اليوم اجواء مستقرة وسطوع للشمس مع انخفاض درجات الحرارة، وأعلنت محافظة شمال سيناء مواصلتها رفع درجة الاستعداد علي مستوى غرف العمليات واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ، والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات في الديوان العام بأي أحداث تتعلق بالطقس.

كما تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن بالعريش والشيخ زويد ومناطق وسط سيناء وبئر العبد ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة هذه الظروف الجوية.

وجدد مجلس مدينة العريش دعوته للأهالى ضرورة توخي الحذر والابتعاد عن الأعمدة والتندات والأشجار ومناطق الأعمال لسلامة الأهالي، والتواصل المباشر مع مجلس المدينة في حال وجود أي شكوى من الأمطار.