اليوم السابع
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الإرشاد الزراعى بالشرقية: صرف التقاوى مجانا لأصحاب الحيازات الصغيرة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:00 ص
الإرشاد الزراعى بالشرقية: صرف التقاوى مجانا لأصحاب الحيازات الصغيرة المزراعين خلال الندوات الارشادية
الشرقية- فتحية الديب

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قال المهندس أشرف الدمرداش، مدير عام الإرشاد الزراعى بالشرقية، وأخصائى محصول القمح والفول البلدى بالمديرية، سوف يتم صرف التقاوى مجانا لأصحاب الحيازات الصغيرة، وتابع أن ذلك يأتى تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، وزير الزراعة ومحافظ الشرقية،وبتوجيهات المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية والمهندس أشرف نصير، مدير عام الزراعة و بحضور الدكتور عبد الله سويلم ،المشرف العام على مشروع دعم أصحاب الحيازات الصغيرة بمحافظات الوجه البحري.

وأردف" الدمرداش" أن والمراكز المشاركة في المشروع وهى:"الزقازيق – ابو حماد – فاقوس – كفر صقر – ديرب – أبو كبير" تم توزيع تقاوى الحقول الإرشادية للفول البلدى والقمح على المزارعين وتم مناقشتهم فى مدى الاستفادة من المشروع فى السنوات السابقة وكل عام حيث يتم صرف التقاوى مجانا لاصحاب الحيازات الصغيرة كدعم من المشروع وتصرف بمعدل 45 كيلو غلة للفدان وشيكارة فول "30 كيلو" للفدان.

فيما يحتل محصول القمح المركز الأول فى المحاصيل الحقلية فى محافظة الشرقية، لكونه محصول استراتيجي هام، ورفعت مديرية الزراعة بالمحافظة درجة الاستعداد أثناء عملية الزراعة،وتوفير الأسمدة والبذور والمتابعة المستمرة من قسم الإرشاد للمزارعين بالحقول بالتوصيات الفنية الجديدة وضرورة إستخدام الزراعة الحديثة لما ينعكس على زيادة الإنتاجية.

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جانب من الندوة الارشادية 







الشرقية

الارشاد الزراعى بالشرقية

صرف التقاوى بالمجان

اصحاب الحيازات الصغيرة

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