افتتاح أول فرع لهيئة التنمية الصناعية بالبحيرة لخدمة الاستثمار ودعم الإنتاج

البحيرة - ناصر جودة

افتتحت منذ قليل الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يرافقها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أول فرع ل هيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور.

ويأتى هذا الافتتاح فى إطار دفع الاستثمارات في القطاع الصناعي، ووضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.

شارك فى الافتتاح اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير المساعد للمحافظة.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تعد من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبة لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات وموقعها الجغرافي المتميز، مشيرة إلى التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم وتشجيع الصناعات المختلفة والتيسير على المستثمرين والمتابعة المستمرة وتذليل أى عقبات للتوسع فى المشروعات على أرض البحيرة.

يذكر أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنشأت عام 2005 تابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتُعد الجهة المسؤولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تَضَعها وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها، كما تعنى بتحفيز وتشجيع الإستثمارات في القطاع الصناعي، وبوضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البَحث العِلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.