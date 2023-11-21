"استخدام الحاسب الآلى فى العلوم الإنسانية والاجتماعية".. ورشة عمل بآداب الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

شهد الدكتور طارق محمد عبدالوهاب، عميد كلية الآداب جامعة الفيوم، ورشة عمل عن استخدام الحاسب الآلي في العلوم الإنسانية والاجتماعية، وحاضر خلالها الدكتور أحمد رجب المدرس بقسم الاجتماع، بحضور الدكتور أحمد أبو ريه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأحمد دياب القائم بأعمال مدير الكلية وعدد من الباحثين والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء بالكلية.

أكد الدكتور طارق محمد عبدالوهاب على أهمية تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية والتطبيقات المتاحة في تنمية المهارات المختلفة في شتى المجالات، وأضاف أن مهارات الحاسب الآلي وتعلم اللغة هي من أهم متطلبات العصر لما نشهده من تطور هائل في التحول الرقمي على المستوى المحلي والعالمي.

وأشار الدكتور أحمد أبو ريه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن ورشة العمل تأتي في إطار فعاليات قطاع الدراسات العليا بالتعاون مع وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية لتطوير مهارات شباب الباحثين والطلاب في استخدام الحاسب الآلي.

ومن جانبه تحدث الدكتور أحمد رجب المدرس بقسم الاجتماع، عن ما يقدمه استخدام الحاسب الآلي في خدمة الباحثين بمختلف مراحل البحث العلمي والتي توفر الوقت والجهد والدقة في إنجاز المهام.

واوضح أن أهم الخدمات التي يحتاجها الباحثين والطلاب وطرق إستخدامها والتي شملت شرحًا وافيًا عن خدمات جوجل للبحث المتقدم عن فهارس المكتبات وجمع المادة العلمية ونشر الابحاث واستطلاعات الرأي والتإجمة والنشر الالكتروني، وتعريف برامج التحليل الإحصائي وإستخدامات بنك المعرفة المصري وكيفية التسجيل والبحث علي الموقع