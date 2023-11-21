إيهود باراك يعترف: إسرائيل بنت المخابئ تحت مستشفى الشفاء قبل 50 عاما

كتبت ريم عبد الحميد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك إن إسرائيل قد بنت "المخابئ" تحت مستشفى الشفاء فى قطاع غزة قبل نحو أربع أو خمس عقود، فى الوقت الذى كانت تحتل فيه القطاع.

وخلال مقابله مع مذيعة "سى إن إن" الشهيرة كريستيان أمانبور، قال باراك: لقد كان معروفا منذ سنوات عديدة أن لديهم مخابئ التى، تم بالأساس بنائها من قبل متعاقدين إسرائيليين تحت مستشفى الشفاء، والتى تم استخدامها كمركز قيادة لحماس. وهذا النوع من تقاطع الأنفاق العديدة هو جزء من هذا النظام.

وزعم باراك إنها ربما لا تكون على الأرجح النوع الوحيد من مراكز القيادة، وهناك العديد من المراكز الأخرى تحت مستشفيات أخرى أو أماكن حساسة أخرى، لكن من المؤكد أنه تم بنائها من قبل حماس أثناء الصراع الحالى.

وعندما سألته المذيعة عن هذه النقطة، قال إنه منذ أربع أو خمس عقود، عندما كانت إسرائيل تحتل قطاع غزة، ساعدول (الفلسطينيين) فى بناء هذه المخابئ من أجل المساعدة على وفير مزيد من المساحة لتشغيل المستشفى فى الحيز المحدود للغاية لهذا المجمع.

وكانت صحيفة الجارديان قد قالت فى وقت سابق إن الأدلة التي قدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن أقل بكثير لإثبات مزاعمه بأن مستشفى الشفاء هي المقر الرئيس للفصائل، حيث لم تثبت اللقطات المعلن عنها أن المجمع كان مركز الهجمات على إسرائيل، كما ادعى من قبل.

وأوضحت الصحيفة أن مقاطع فيديو الجيش الإسرائيلي لم تظهر سوى مجموعات متواضعة من الأسلحة الصغيرة، معظمها بنادق هجومية، تم انتشالها من المجمع الطبي الواسع.

وقالت الصحيفة إن هذا لا يعكس المزاعم التي روج لها جيش الاحتلال بأن المستشفى هى مركز القيادة المتقن الذي تم تصويره في الرسوم التي تم تقديمها إلى وسائل الإعلام قبل الاستيلاء على المجمع، والتي تصور شبكة من الغرف الجوفية المجهزة تجهيزاً جيداً.