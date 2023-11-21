اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 11:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إنشاء وحدات جديدة تابعة لمشروعات الإسكان بمدينة رأس غارب.. تفاصيل

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 10:07 ص
إنشاء وحدات جديدة تابعة لمشروعات الإسكان بمدينة رأس غارب.. تفاصيل مشروع إسكان عمارات راس غارب
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صدق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على تخصيص مساحة 10 أفدنة بمدينة برأس غارب لصالح مديرية الاسكان والمرافق لإنشاء وحدات سكنية متميزة جديدة.

وعاين المهندس محمد عبد المنعم مدير مديرية الإسكان الـ 10 أفدنه التى تم تخصيصها بغارب لإنشاء 10 وحدات سكنية متميزة، حيث تضم 28 عمارة سكنية بطاقة 448 وحدة سكنية متميزه بمساحات تتراوح مابين ( 135 م2: 140 م2 ) بشارع الميناء بمواجهة البحر، حيث سيتم بناء (14) عمارة سكنية كمرحلة أولى بعدد ( 224) وحدة سكنية متميزة بشارع المينا بمواجهة البحر وتتراوح مساحات الوحدات ما بين ( 135 م2: 140 م2 

من جانبه، قال اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب أن تصديق المحافظ يأتى لتلبية الطموح العمرانى، ووفقًا لتوجهات الجمهورية الجديدة، مؤكدا على ضرورة العمل الجاد وبذل الجهد والخطوات المتسارعة للانتهاء من بناء العمارات لتوفير مسكن لائق لمواطنى المحافظة بمختلف مدنها

 
 
 
IMG_8962
مخطط اسكانى لعمارات غارب
 
 






البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الغردقة

غارب

وحدات اسكان متميز




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة