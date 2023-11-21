إنشاء وحدات جديدة تابعة لمشروعات الإسكان بمدينة رأس غارب.. تفاصيل

صدق اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، على تخصيص مساحة 10 أفدنة بمدينة برأس غارب لصالح مديرية الاسكان والمرافق لإنشاء وحدات سكنية متميزة جديدة.

وعاين المهندس محمد عبد المنعم مدير مديرية الإسكان الـ 10 أفدنه التى تم تخصيصها بغارب لإنشاء 10 وحدات سكنية متميزة، حيث تضم 28 عمارة سكنية بطاقة 448 وحدة سكنية متميزه بمساحات تتراوح مابين ( 135 م2: 140 م2 ) بشارع الميناء بمواجهة البحر، حيث سيتم بناء (14) عمارة سكنية كمرحلة أولى بعدد ( 224) وحدة سكنية متميزة بشارع المينا بمواجهة البحر وتتراوح مساحات الوحدات ما بين ( 135 م2: 140 م2

من جانبه، قال اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب أن تصديق المحافظ يأتى لتلبية الطموح العمرانى، ووفقًا لتوجهات الجمهورية الجديدة، مؤكدا على ضرورة العمل الجاد وبذل الجهد والخطوات المتسارعة للانتهاء من بناء العمارات لتوفير مسكن لائق لمواطنى المحافظة بمختلف مدنها.