إعلام إسرائيلى: نقل مئات الجرحى من الجنود لمستشفيات عدة

كتب محمد شرقاوى

أفادت "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه تم نقل مئات الجرحي من الجنود لمستشفيات عدة، وذلك بسبب أن الجنود تواجه قتالا عنيفا أمام كتيبتين فلسطينيتين بجباليا، وأن القتال بـ جباليا أدى لارتفاع عدد القتلى من الجنود.