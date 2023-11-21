اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 08:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلى: نقل مئات الجرحى من الجنود لمستشفيات عدة

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 07:07 م
إعلام إسرائيلى: نقل مئات الجرحى من الجنود لمستشفيات عدة الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها أن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إنه تم نقل مئات الجرحي من الجنود لمستشفيات عدة، وذلك بسبب أن الجنود تواجه قتالا عنيفا أمام كتيبتين فلسطينيتين بجباليا، وأن القتال بـ جباليا أدى لارتفاع عدد القتلى من الجنود.

 







غزة

قطاع غزة

قطاع غزه

غزة الان

القاهرة الاخبارية

فلسطين

اخبار فلسطين

العدوان على غزة

اسرائيل

اليوم السابع بلس

غزه الان

اخبار غزه الان

فلسطين الان

فلسطين اليوم

اخبار فلسطين اليوم

الجيش الاسرائيلي

جيش الاحتلال

حماس

كتائب القسام

جباليا




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة