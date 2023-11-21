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إعلام إسرائيلى: تبادل أسماء الأسرى مع الفصائل الفلسطينية قبل تحريرهم بيوم

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 05:33 م
إعلام إسرائيلى: تبادل أسماء الأسرى مع الفصائل الفلسطينية قبل تحريرهم بيوم الحرب فى غزة
كتب محمد شرقاوى

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أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تل أبيب ستحصل كل يوم على قائمة بالأسماء التي ستفرج عنها الفصائل الفلسطينية فى اليوم التالي، ونفس الأمر ستحصل الفصائل الفلسطينية كل يوم على قائمة بالأسماء التي ستفرج عنها إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية. 







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