اليوم السابع
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الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 02:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 7 فى حادث تصادم وقع بين سيارتين بالفيوم

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 01:48 م
إصابة 7 فى حادث تصادم وقع بين سيارتين بالفيوم حادث ميكروباص - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 7 مواطنين، في حادث تصادم، وقع بين سيارة ميكروباص وأخري ملاكي، بطريق أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
تلقت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين وجود 7 مصابين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي التأمين الصحي بالفيوم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.






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