إصابة نجار بطعنات متفرقة على يد جاره بسبب خلافات بينهما فى الدقهلية

أصيب نجار مسلح بطعنات مختلفة على يد مبيض محارة بقرية كفر الجنينة مركز نبروه محافظة الدقهلية، بسبب خلافات سابقة بينهما، ووجود قضايا منظورة أمام المحاكم وتمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، بوصول "السيد.ش.ر"، 25 عاما، نجار مسلح، ومقيم قرية كفر الجنينة دائرة المركز إلى مستشفى نبروة المركزى، مصابا بجرح نافذ بالجانب الأيمن وجرح قطعى بالساق اليسرى وآخر بفروة الرأس إدعاء تعدى من آخر.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه، وبالفحص وسؤال والد المجنى عليه، 59 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية، اتهم "رضا.ج،.ع"،41 عاما، مبيض محارة، بالتعدى على نجله بالضرب بسلاح أبيض "خنجر"، بحوزته وإحداث إصابته على إثر تجدد الخلافات وحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بينهما بسبب الجيرة وقضايا منظورة أمام المحاكم.

تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط المتهم بمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لأعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.