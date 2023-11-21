إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية خلال حملات فى أبو النمرس

وجه مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة حملات مكبرة لمواجهة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
وأسفرت جهود الحملات عن إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، شملت أساسات خرسانية على مساحة 80م تقريبًا وسور بالبلوك الأبيض على مساحة حوالي 200م بناحية شارع محمد علي بالحرانية، بالإضافة إلى سور بالبلوك الأبيض على مساحة حوالي 700م، وسور بالبلوك الأبيض على مساحة حوال 800م تقريبًا بناحية فؤاد سلطان بزاوية أبو مسلم.
جديرٌ بالذكر أن جهود حملات الرصد والمتابعة بمحافظة الجيزة أسفرت مؤخرًا عن تنفيذ 9 قرارات إزالة مباني مخالفة وتعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر علي مساحة 2040م، شملت إزالة تعديات في المهد على الأراضي الزراعية وبناء جمالون وأسوار مخالفة بقريتي المنصورية وبرقاش على مساحة 1820م، إلى جانب أنه تم فك شدة خشبيه داخل الحيز العمراني بالدور الثاني علي مساحة 100م بمناشي البلد، وشدة خشبية تعديات علي الاراضي الزراعية عبارة عن تعدي ببناء الدور الأرضي على مساحة 120م ببهرمس.
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