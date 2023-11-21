إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية خلال حملات فى أبو النمرس

كتبت – مرام محمد

وجه مركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة حملات مكبرة لمواجهة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت جهود الحملات عن إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، شملت أساسات خرسانية على مساحة 80م تقريبًا وسور بالبلوك الأبيض على مساحة حوالي 200م بناحية شارع محمد علي بالحرانية، بالإضافة إلى سور بالبلوك الأبيض على مساحة حوالي 700م، وسور بالبلوك الأبيض على مساحة حوال 800م تقريبًا بناحية فؤاد سلطان بزاوية أبو مسلم.