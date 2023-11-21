إذاعة الجيش الإسرائيلى: اتفاق مؤقت لوقف إطلاق نار لـ4 أيام قابلة للتمديد

كتب: أحمد جمعة

أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وجود اتفاق لـ وقف إطلاق النار المؤقت فى غزة ما بين 4 إلى 6 أيام وسيكون تمديده مرهونا بإطلاق سراح رهائن إضافيين، مشيرة إلى أن حركة حماس ستحاول تحديد أماكنهم خلال الأيام الأولى من وقف إطلاق النار.

فيما أكد عضو المكتب السياسى لحركة حماس خليل الحية، اليوم الثلاثاء، أن الحركة تنتظر رد الاحتلال الإسرائيلى بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمت ردها للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق.