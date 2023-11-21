إحالة 144 عاملا بالمستشفيات والوحدات الصحية بالدقهلية للتحقيق

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إحالة 144من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية، ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن، رسمي للتحقيق وذلك بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز ومدن المنزلة وطلخا.

جاء قرار محافظ الدقهلية، بعد إطلاعه على التقارير التي أعدها الحسين البغدادى مدير إدارة المتابعة، وعرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بنتائج حملات المرور الميدانى، على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها.

وتم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، بإشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضحت التقارير أن الذين تم إحالتهم للتحقيق يشمل عدد 135 من العاملين بقطاع الصحة، في كل من الوحدات الصحية لقرى الفروسات وجديدة المنزلة والعامرة وكفر حجاج والمركز الحضري بالمنزلة ومستشفي المنزلة المركزي بنطاق مدينة ومركز المنزلة، والوحدات الصحية بقري كتامة وشرنقاش وديسط والطويلة وكفر الطويله بمركز طلخا، كما يشمل 5 من العاملين بمراكز شباب الطويلة وديسط مركز طلخا وأيضا 4 من العاملين بالإدارة البيطرية والوحدة البيطرية بمدينة ومركز المنزلة.

وكلف محافظ الدقهلية كلا من وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الشباب والرياضة ووكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية لسرعة اتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيقات في حالات الغياب والانصراف وترك العمل بدون إذن رسمي وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرورالمشار إليه.