إحالة العاملين بـ3 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل وغلق المقرات

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة لمتابعة عدد من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إداراتي شباب بنها وطوخ.

وشملت الزيارات متابعة مراكز شباب ميت الحوفيين، ورورة، كفر الجزار، الإصلاح الزراعى، كفر سندنهور، ميت عاصم، زاوية بلتان، والصفا، تبين أن كل هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل فى وجود العاملين بها، وتلاحظ أداء طلاب كلية تربية رياضية للتدريبات العملية بمراكز شباب المنشية، والإصلاح الزراعى، وميت عاصم، وأيضا استقبال مركز التخاطب بمركز شباب كفر الجزار للحالات اليومية ومباشرة الجلسات الأسبوعية بكل جدية.

وعند المرور بمركز شباب المنشية ببنها تلاحظ غياب بعض العاملين، ومركز شباب بلتان مفتوح ويمارس نشاطه فى ظل غياب جميع العاملين، فى حين وجود مركز شباب دملو مغلق فى أوقات العمل الرسمية.

وتم اثبات هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع مذكرة للدكتور محمود الصبروط، والذى أشار بدوره عن استمرار المتابعات الميدانية بمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للتأكيد على تقديم أفضل الخدمات، وأكد إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.