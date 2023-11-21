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أخبار 24 ساعة.. الصحة: نقل 12 طفلًا فلسطينيًا لمستشفى العاصمة الإدارية

الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة: نقل 12 طفلًا فلسطينيًا لمستشفى العاصمة الإدارية الإسعاف الطائر
كتب: محمد الأحمدى

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
 
الصحة: الإسعاف الطائر ينقل 12 طفلًا فلسطينيًا لمستشفى العاصمة الإدارية
 
التموين: ضخ مخزون استراتيجي من السلع الغذائية بالمحافظات ‏المعرضة للأمطار
 
التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر لطرحه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار
 
التعليم: ربط تطوير الثانوية بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي ولا تغيير بالامتحان
 

 







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