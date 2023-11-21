أخبار 24 ساعة.. الصحة: نقل 12 طفلًا فلسطينيًا لمستشفى العاصمة الإدارية

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
الصحة: الإسعاف الطائر ينقل 12 طفلًا فلسطينيًا لمستشفى العاصمة الإدارية
التموين: ضخ مخزون استراتيجي من السلع الغذائية بالمحافظات المعرضة للأمطار
التموين تعلن عن مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر لطرحه ضمن مبادرة تخفيض الأسعار
التعليم: ربط تطوير الثانوية بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي ولا تغيير بالامتحان
السكة الحديد تطالب الركاب بالاحتفاظ بالتذكرة حتى الخروج من محطة الوصول
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