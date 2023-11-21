أخبار مصر.. رئيس الوزراء: مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات لحماية حدودها

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التى تضمن حماية وصون حدودها.

وتابع قائلا: "حال حدوث أى سيناريو يستهدف نزوح الفلسطنيينن إلى الأراضى المصرية سيكون هناك رد حاسم"، مضيفا: "مصر موقفها حاسم من احترام معاهدة السلام والالتزام بنصوصها، ولكن نتطلع من الجانب الإسرائيلى الالتزام أيضا، خاصة فيما يتعلق بالتهجير لقطاع غزة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأمن العام يرتبط ارتباطا تاما بما يجرى فى الشرق الأوسط، والتطورات التى يشهدها البحر الأحمر تؤكد ما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أن عدم وقف العمليات سيفتح الباب أمام صراع أوسع ويجر المنطقة لمزيد من الصراع".

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى خلال رده على طلبات الاحاطة المقدمة من النواب بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.. وفيما يلى موجز لأهم الأخبار.

مدبولى: مصر أدركت أن المستهدف منذ 7 أكتوبر هو مخطط التهجير المرفوض

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن خلال مؤتمر قمة السلام التي عقدت في القاهرة، خريطة طريق مكونة من 3 محاور لحل الأزمة الفلسطينية، وتشمل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، ووقف إطلاق النار، واستمرار جهود المفاوضات.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من 16 نائبا، بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار إلى أن مصر واجهت المخططات الخاصة بالتهجير القسرى للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وما زالت تقف وتتصدى لأى محاولات، وأن مصر أدركت المخططات الرامية إلى ذلك منذ السابع من أكتوبر الماضى، قائلا: " حيث أردكنا أن المستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين تجاه سيناء من خلال أكبر عملية من القصف الموسع على القطاع لتحويله إلى قنبلة بشرية قابلة للانفجار فى تجاه مصر، وتجاه ذلك أعلنت مصر أن محاولات التهجير مرفوضة قطعا، وأن تصدير الأزمة لمصر والمساس بأمنها القومى خط أحمر غير قابل للنقاش".

رئيس الوزراء لـ"النواب": قبول مصر دخول 2 مليون فلسطينى لأراضيها تصفية للقضية

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر استقبلت 9 ملايين ضيف وهناك من يردد ما الذى يضر مصر فى استقبال 2 مليون فلسطين، مضيفا: "هذا فرق جوهرى وقبول مصر بدخول 2 مليون فلسطينى الآن يعتبر تصفية للقضية الفلسطينية".

وتابع: "معبر مصر مفتوح وفى الظروف العادية أهلا وسهلا بأهلنا لكن قبول مصر 2 مليون فلسطينى الآن تصفية للقضية"، مشددا على أن مصر مصر لم ولن تغير موقفها. وفى هذا اللحظة ظل النواب يوجهون التحية لرئيس الوزراء بالتصفيق الحاد.

وشدد على أن مصر تعمل على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة عبر حدود 4 يوينو 1967.

إسماعيل هنية: سلمنا إخوتنا المصريين والقطريين ردنا ونقترب من اتفاق هدنة

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل بات وشيكا.

وقال "هنية"، إن الحركة سلمت ردها للإخوة المصريين والقطريين ونقترب من التوصل لاتفاق هدنة، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

موقع إسرائيلى: إعلان مرتقب عن هدنة فى غزة لمدة 4 أيام ضمن صفقة تبادل الأسرى

أكد موقع "واللا" الإسرائيلي، الثلاثاء، أن إعلان لوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية ستعلن في غزة لمدة أربعة أيام مع إمكانية تمديدها ليومين إضافيين، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

فيما كشف عضو المكتب السياسى لحركة حماس خليل الحية، اليوم الثلاثاء، عن انتظار الحركة لرد الاحتلال الإسرائيلى بخصوص اتفاق الهدنة الإنسانية، بعد أن سلمت ردها للإخوة المصريين والقطريين؛ والذين يبذلون جهوداً مُقَدَّرة للوصول إلى الاتفاق.