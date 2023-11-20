Gates Developments تشارك فى معرض عقارات النيل فى المملكة العربية السعودية بـ 4 مشروعات

تقرير خاص

حسن نصر: العميل هو الشريك الأساسي لنا ونعمل على خلق حياة وقيمة مضافة لمشروعاتنا



صرح حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments عن مشاركة الشركة فى الدورة الحادية عشر من معرض عقارات النيل المقام بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتعظيم الفرص الاستثمارية والترويج للمشروعات العقارية المصرية وتنفيذا لاستراتيجية الحكومة فى إقامة المعارض الخارجية لتشجيع الشركات المصرية على المشاركة فى مبادرة تصدير العقار، و تطبيق مبادرة تفعيل وتنشيط الترويج للعقارات المصرية فى الخارج، والاستفادة القصوى من عدد المصريين الكبير الموجودين فى دول الخليج بشكل عام وفى السعودية بشكل خاص..

وأضاف حسن نصر أن الشركة شاركت فى المعرض خاصة وإنه يعد المعرض الأكبر من حيث عدد ونوعية وقوة الشركات العارضة وما يتم طرحه من مشروعات للتطوير العقارى، خاصة وأن سياسة الدولة تتجه نحو جذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار فى مصر وتشجيع المغتربين على تحويل أموالهم واستثمارها، من أجل هذا كان هدفنا الرئيسى هو أن يعرف الجميع حجم التنمية العمرانية التي تشهدها مصر وكذلك تنشيط السوق العقارى عن طريق فتح أسواق خارجية خاصة وأن لدينا فى مصر المنتج العقارى المتميز والقادر على المنافسة.

وأستكمل الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments أن الشركة تشارك فى المعرض بعدد من مشروعاتها الجديدة والتى حققت طفرة كبيرة فى السوق المصرى وبعروض متميزة ومختلفة تماما تناسب جميع فئات المصريين فى الخليج بشكل عام والسعودية بشكل خاص حيث تشارك بمشروع Lugar فى نيو زايد وهو مشروع سكنى متعدد يمتد على مساحة تبلغ 65 فدانًا، باستثمارات تتخطى الخمسة مليارات جنية ويتمتع بموقع استراتيجى متميز، مما يمنحه قيمة استثنائية وفرصة فريدة لتطوير مجتمع متكامل يجمع بين الرقى والراحة، حيث يمتاز بتصميمات جديدة متفردة بابتكارها وتجديدها، حيث يتم تطبيق أحدث اتجاهات التصميم والبنية التحتية لضمان تجربة سكنية استثنائية تلبى تطلعات عملاء الشركة .

كما تشارك الشركة بمشروع Space commercial complex غرب القاهرة بواحدة من أكثر المناطق الحيوية فى 6 أكتوبر ويعد واحداً من اكبر المشروعات التجارية الإدارية الطبية الموجودة فى الشيخ زايد حيث يجمع ما بين الفخامة والرقى بما يتناسب مع اسلوب الحياة العصرية، يقام المشروع بموقع استراتيجى هام للغاية بمنطقة من المناطق الحيوية الهامة بغرب القاهرة والتى تتوافر بها مجموعة كبيرة من المشروعات السكنية المتميزة، حيث يقع المشروع مباشرة على محور 26 يوليو علي مساحة 8.5 فدان باستثمارات تتخطي 7 مليارات جنية ومصمم عبارة عن 17 مبني، كما تم التعاقد والاتفاق مع عدد كبير من البراندات العالمية المعروفة للجميع قبل اطلاقة واستغلال العلامات التجارية لهم .

وتشارك أيضا بمشروع GATES PRIVÉ وهو من المشروعات السكنية متعددة الاستخدامات والذي يمتاز بوجود مساحات خضراء واسعة وتصميم المباني المعمارى مبنى على فكرة الخصوصية والرفاهية، ويوجد به محلات تجارية ومقرات للبنوك والشركات متعددة الجنسيات، ونادى اجتماعى وممشى رياضى ولاند سكيب ومساحة خضراء تصل لحوالى 75 % من مساحة المشروع حيث أن المساحة البنائية فيه حوالي 15%، تصل عدد وحدات المشروع 97 وحدة سكينة عبارة عن فيلات وتاون هاوس وتوينز مصممه بطريقة مذهلة وفقًا لأعلى معايير التصميمات المعاصرة.

وأيضا مشروع Audaz والذي يقع بمنطقة حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مقام على مساحة 4 أفدنة بنسبة بنائية 16.800 متر، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 85% من الأعمال الإنشائية، ويتكون المشروع من 2 مبنى A & B بإجمالى عدد 750 وحدة تتنوع الوحدات ما بين "إدارى، تجارى، طبي" بمساحات متنوعة تبدأ من "46 م – 110 م" والتجارى يبدأ من "19 م – 85 م.

واختتم حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة Gates Developments قائلا إن الشركة تتبني استراتيجية خلال ال ٥ سنوات القادمة هدفها ان تصبح ضمن قائمة أكبر ١٠ مطورين بالسوق العقارى المصرى بما تمتلكه من خطط لنمو محفظة الأراضى والمشروعات وبدعم من سابقة اعمال قوية استطاعت الشركة من خلالها اكتساب الثقة والمصداقية رغم تحديات السوق وحدة المنافسة وأيضا هدفنا ليس البيع فقط ولكن كمطور عقارى نعمل على خلق حياة وقيمة مضافة لمشروعاتنا، واعتبار العميل شريك معنا.