4 نصائح للحماية من تقلبات الطقس والأمطار لأصحاب الأمراض المزمنة

كتبت فاطمة ياسر

مع تحذيرات هيئة الأرصاد من تقلبات شديدة في الطقس وزيادة فرص سقوط الأمطار، يتعرض أصحاب الأمراض المزمنة للعديد من المضاعفات الصحية، خاصة مرضى القلب والأوعية الدموية وأصحاب مشاكل الجهاز التنفسي.

وأكد التقرير المنشور فى موقعي timesofindia وHEALTH، أن مرضي مشاكل الجهاز التنفسي، وأمراض القلب الذين خضعوا لعمليات القلب المفتوح وتركيب دعمات في القلب، يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي في حالة عدم توخي الحذر واتباع النصائح التي تقيهم من الإصابة.

قال الدكتور نيرانجان هيريماث، جراح القلب والأوعية الدموية فى الهند، إن التعرض لتغيرات الطقس، كتساقط الأمطار، وظهور الأتربة وكثرة التعرض لملوثات الهواء، يعد عامل خطر على صحة القلب والأوعية الدموية، لافتا أن هناك ترابط بين وظائف القلب والرئة يعني أن الضغط على الرئتين بسبب تغيرات الطقس يتسبب في ضغطا علي القلب، وهذا يؤدي إلى انخفاض نسبة الأكجسين في الجسم مما يترتب على ذلك زيادة عبء العمل على القلب.

وأضاف جراح القلب، أن أيضًا تغيرات الطقس، تؤثر بشكل ملحوظ علي صحة مرضي ارتفاع ضغط الدم، وعلي هؤلاء المرضي قياس نسبته في الدم بشكل دائم، والحد من تعرضه للإرتفاع عن طريق أخذ العلاجات الخاصة بعلاج الحالة.

وأشار،إلى أنه بسبب تغيرات الطقس يزداد فرص الإصابة بجلطات الدم، حيث أن تعرض الجسم بتغيرات مفاجئة في درجات الحرارة الداخلية تتطلب منه القيام بجهد للحفاظ علي توازنه الداخلي، وهذا الأمر ثبت أنه يعرض الشخص للإصابة بجلطات الدم، وأيضا زيادة فرص الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي تعرضك بنسبة كبير للجلطات بسبب انخفاض درجات حرارة الجسم، التي تتسبب في إنقباض الأوعية الدموية التي تزيد من فرص الإصابة بجلطات الدم.

كيف تحمي نفسك من الإصابة بأمراض تقلبات الطقس؟ -الاهتمام بالتغذية الجيدة، التي تحتوي علي جميع العناصر الغذائية المهمة للجسم، وخاصة فيتامين سي ود.

-ممارسة الرياضة وخاصة المشي تعد من الحيل الجيدة لتنشيط الأوعية الدموية والجسم والحد من الإصابة بالجلطات، وتقوية الجهاز المناعي وحمايته من الأمراض.

-لأصحاب الأمراض المزمنة كالقلب، عليك الذهاب بشكل دوري للطبيب وخاصة خلال فصل الشتاء تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية بسبب تقلبات الطقس.

-مرضي الجهاز التنفسي، التغذية الجيدة، وممارسة الرياضة، وأخذ العلاجات، وتناول كميات من السوائل، وعدم الخروج من المنزل في حالة وجود أتربة، جميعها حيل جيدة تقلل فرص الإصابة بأي مضاعفات صحية.