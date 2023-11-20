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وزارة التعليم: وصول الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد قريبا لاستكمال التعاقد

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:03 م
وزارة التعليم: وصول الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد قريبا لاستكمال التعاقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب J محمود طه حسين - محمد جاد

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد ستصل قريباً الى الوزارة ومن ثم إلى المديريات والإدارات التعليمية لاستكمال إجراءات التعاقد، مشددة على أنه بمجرد وصول الشهادة المؤمنة من الجهة المختصة سيتم التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس الجدد وتسليمهم العمل فوراً على أن يتم التعاقد على وظيفة معلم مساعد.
 
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، كشف فى تصريحات خاصة، عن أنه تم توقيع الشهادات المؤمنة للمعلمين الجدد وتم إرسالها إلى الجهات المعنية لاعتمادها، يأتي ذلك تمهيدا للتعاقد مع المعلمين الذين نجحوا فى مسابقة المعلمين فى السنة الأولى، مؤكدا أن الشهادة المؤمنة التى تثبت أن المعلم اجتاز الاختبار البدنى والذهنى وبدونها لن يتم التعاقد مع المعلم الناجح فى المسابقة.
 
جدير بالذكر، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.






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موعد التعاقد مع المعلمين الجدد دفعة 2022



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