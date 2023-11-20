ندوة بسوهاج تناقش دور الشباب فى دعم المشاركة بالانتخابات الرئاسية

سوهاج عمرو خلف

نظم المجمع الإعلامى بسوهاج بالتعاون مع جامعة سوهاج ندوة تناقش دور الشباب فى دعم المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية القادمة وذلك لحث الشباب على أهمية الوعى السياسى وحرية الرأى كأحد مبادىء الديمقراطية التى تتبناها وتدعمها الدولة المصرية الديمقراطية فى الجمهورية الجديدة لتحقيق مبادىء العدل والمساواة وحقوق الإنسان والحياة الكريمة لكافة فئات المجتمع المصرى، وذلك من خلال فاعليات " حملة "صوتك مستقبلك انزل وشارك" التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلى.

ويأتى اللقاء تحت رعاية الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة وبحضور عميد كلية الالسن دكتور ناصر حجى والدكتور صبرى توفيق وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع والدكتور حماد عبد الحميد وكيل الكلية لشؤون الطلاب والدكتور محمود عبد العليم بكلية العلوم .

وأكدت ايمان إمام مدير المجمع الإعلامى بسوهاج، أهمية الدور التوعوي والتنويرى للهيئة العامة للاستعلامات الذى يقوم من خلال الاتصال المباشر بتنمية الوعى لدى كافة افراد المجتمع، فيما أكد الدكتور ناصر حجى عميد الكلية ولفيف هيئة التدريس على أهمية المشاركة فى العملية الإنتخابية التى تعد واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يتطلب مشاركة الجميع تأكيدا على الالتزام بالمنهج الديمقراطى والحرص على تلبية نداء الوطن والمشاركة الايجابية لتعزيز الديمقراطية والنهوض بالوطن وضرورة أن تكون لدينا القناعة بان الصوت الانتخابى هو كلمة السر فى تغيير مصير الشعب وركيزة أساسية للديمقراطية

وأكد المحاضرون، أن تطور أى نظام يرتبط بوجود انتخابات حرة نزيهة قائمة على أساس التعددية والمنافسة السليمة لذلك لابد من المشاركة الفاعلة وحث الجموع على أهمية الاقبال على صناديق الاقتراع للمساهمة فى اكمال مسيرة البناء والتنمية واستقرار الأوطان والدخول بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة التى نطمح إليها ونتمناها لأبنائنا وتبنيها سواعد شبابها وعقولها وأفكارهم المستنيرة.