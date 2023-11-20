نائب محافظ أسوان: تطوير المجزر الآلى بأعلى جودة وفقا للاشتراطات البيئية

أسوان – عبد الله صلاح

أكدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، أهمية إنهاء التصميمات الخاصة بتطوير المجزر الآلى، مع تركيب المعدات والتجهيزات الحديثة بعنبر 1، ثم عنبر 2 من خلال الشركة المنفذة لتحقيق أعلى معايير الجودة فى ذبح رؤوس الماشية، فضلاً عن تلافى الملاحظات المتعلقة بتلوث البيئة وانتشار الأمراض، بهدف الحفاظ على صحة المواطن.

جاء ذلك خلال جولة الدكتورة غادة أبو زيد، اليوم، الاثنين، بمشروع تطوير وتجديد المجزر العمومى بالشلال، وتحويله لمجز نصف آلى، وذلك بمرافقة الدكتور مدحت رمزى، مدير عام الطب البيطرى، والمهندس إبراهيم عبد السميع والمهندس مؤمن عباس، مسئولى الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس شريف حمودة، رئيس الشركة المنفذة لمشروع التطوير.

وطالبت نائب محافظ أسوان، بمراجعة المخطط العام والتصميمات للمشروع تمهيداً لعرضها على محافظ أسوان، لإقراره بشكل نهائى، والبدء الفورى فى أعمال التنفيذ خلال الفترة القادمة.