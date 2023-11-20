مصرع مواطن سقط من شرفة منزله بالطابق الخامس في الفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه، إثر سقوطه من شرفة منزله، بالطابق الخامس، بالعمارة السكنية التى يقيم بها، بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت إخطارا بمصرع مواطن إثر سقوطه من شرفة منزله بشارع السد العالى بجوار مسجد الشبان المسلمين بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين سقوط المواطن من الطابق الخامس، وتم نقل الجثة الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.