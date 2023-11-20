مركز التدريب القضائى للنيابة الإدارية يعقد دورة لأعضائه.. اعرف التفاصيل

كتب إيهاب المهندس

تحت المستشار عمر مروان، وزير العدل، قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، وبحضور المستشار محمد الأنصاري، مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، المستشار هيثم حجازي، رئيس المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، بتفقد فعّاليات دورة تدريب المتدربين (TOT) .

وتعقد الدورة بمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، خلال الفترة من 13 إلى 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة 26 عضواً من أعضاء النيابة الإدارية.

وخلال الدورة رحب رئيس النيابة الإدارية بالحضور ومعرباً عن عميق تقديره باهتمام المستشار عمر مروان، وزير العدل، بتدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية، مؤكدا على أهمية التعاون المثمر والمستمر في مجال التدريب بين النيابة الإدارية والمركز القومي للدراسات القضائية، مشدداً على أهمية الدورات التدريبية، في بناء قدرات وتعزيز مهارات أعضاء النيابة الإدارية.

ومن جانبه وجه المستشار محمد الأنصاري، مساعد وزير العدل للمركز القومي للدراسات القضائية، لرئيس الهيئة ولمركز التدريب القضائي، مشيدًا بدور النيابة الإدارية كإحدى روافد العدالة المصرية، مؤكدًا على الدعم الكامل من وزير العدل للتعاون مع كافة الجهات والهيئات القضائية، لتعزيز قدرات ومهارات أعضائها.