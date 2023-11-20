محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروع خط المياه الناقل

دمياط - هيثم مراد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الاثنين، الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من مشروع خط المياه الناقل قطر 100 مم والذى يبدأ من محطة كفر سليمان حتى القناة الملاحية بطول 16.375 كم، وذلك خلال اجتماعها بممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعدد من القيادات التنفيذية داخل المحافظة.

واطلعت محافظ دمياط، على معدلات التنفيذ بتلك المرحلة، و كذلك المعوقات التى تواجه المشروع.

وفى سياق متصل بحثت محافظ دمياط، آخر التطورات بالمسارات البديلة للخط وصولاً إلى المنطقة المستهدفة، وكذلك موقف تنفيذ خطة المرحلة الثانية للخط من القناة الملاحية حتى مدينة رأس البر مستقبليا.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ضرورة الإسراع بخطوات التنفيذ بالمشروع وذلك لتعزيز المدينة والتجمعات السكنية بها بخدمات مياه الشرب، وبما يساهم فى وضع خطط رد الشئ لأصله ورصف الطرق التى مر بها مسار الخط.