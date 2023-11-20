محافظ بورسعيد 25 ألف جنيه إعانى لأسرة كل متوفى فى حادث انهيار عقار حى الشرق

بورسعيد محمد فرج

صدق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على صرف إعانة قدرها 25 آلف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث انهيار عقار حي الشرق، فضلا عن صرف 50 آلف جنيه من مديرية التضامن الاجتماعي لأسر المتوفيين في الحادث، موجها مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التواصل مع أسر المتوفيين لاستلام المبلغ.

وأسفر انهيار عقار بحي الشرق مساء أمس عن وفاة 4 أشخاص وهم عيد حماد التوني وياسين عبد الحميد ياسين وعبد الحميد ياسين محمود وعبد الرحمن عبد الحميد ياسين، وقدم محافظ بورسعيد خالص العزاء إلى أسر المتوفيين في حادث انهيار العقار حي الشرق، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.