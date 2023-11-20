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محافظ بورسعيد يصدق على صرف 25 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بالعقار المنهار

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 12:09 م
محافظ بورسعيد يصدق على صرف 25 ألف جنيه لأسرة كل متوفى بالعقار المنهار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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صدق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على صرف إعانة قدرها 25 ألف جنيه لأسرة كل متوفى فى حادث انهيار عقار حى الشرق، فضلا عن صرف 50 ألف جنيه من مديرية التضامن الاجتماعى لأسر المتوفيين فى الحادث، موجهًا مديرية التضامن الاجتماعى بسرعة التواصل مع اسر المتوفيين لاستلام المبلغ.

 

وأسفر انهيار عقار بحى الشرق مساء أمس عن وفاة 4 أشخاص وهم عيد حماد التونى وياسين عبد الحميد ياسين وعبد الحميد ياسين محمود وعبد الرحمن عبد الحميد ياسين، وقدم محافظ بورسعيد خالص العزاء إلى أسر المتوفيين فى حادث انهيار العقار حى الشرق. 

 

ويتمنى اللواء عادل الغضبان، الشفاء العاجل للمصابين فى حادث الحادث، موجها كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية لهم.

 







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