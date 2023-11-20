اليوم السابع
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الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:13 م
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محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد وزارة الثقافة لتخريج دفعة "ابدأ حلمك"

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 07:00 م
محافظ الوادي الجديد يستقبل وفد وزارة الثقافة لتخريج دفعة "ابدأ حلمك" جانب من اللقاء
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، و حنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الثلاثاء، وفد وزارة الثقافة الذي يزور المحافظة على ضوء تخريج دفعة المشروع الوزاري (ابدأ حلمك) لإعداد الممثل المسرحي الشامل، وذلك بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الهيئة، وابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة.
 
وأشاد المحافظ بالمشروع الذي يستهدف اكتشاف الموهوبين فنيًا من الأطفال والنشء، مُثمنًا جهود وزارة الثقافة لإثراء الحركة الثقافية في ضوء اختيار المحافظة عاصمةً للثقافة المصرية 2023، والتي تكللت بالتنسيق بين المحافظة والهيئة لاستضافة مؤتمر الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية ديسمبر المقبل، بالإضافة لاستضافة فعاليات الملتقى الثقافي لشباب المحافظات الحدودية (أهل مصر) في الفترة من 22 وحتى 30 نوفمبر الجاري.
 
 
 
 
 
 






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