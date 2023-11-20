محافظ القليوبية يتابع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع وتوافرها بالمعارض

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، جولة ميدانية مفاجئة على عددٍ من المعارض والهايبر ماركت للتأكُد من الالتزام بتطبيق مُبادرة خفض السلع الأساسية، ومُتابعة وفرة السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجات المواطنين بمدينة بنها، مؤكداً على وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطن والعمل على رفع العبء عن كاهل البُسطاء من خلال " مُبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية"، التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، والتى كانت لها مردود إيجابى على المواطن البسيط فى ظل ما يشهدهُ العالم من أزمات اقتصادية، مُشيراً إلى أنه يتابع بشكل مُكثف ويومى الحملات اليومية التى تقوم بها الوحدات المحلية وجميع الأجهزة الرقابية، لإحكام السيطرة على أسعار السلع الغذائية فى المحال التُجارية والأسواق ومنافذ البيع.

وتضمنت جولة محافظ القليوبية، المرور على المعرض الدائم للسلع الغذائية بقرية ميت عاصم على الطريق الزراعى وعدد من الهايبرات بمنطقة كفر الجزار، للتأكد من تواجد ووفرة أسعار 7 سلع أساسية ضمن المُبادرة بنسب تخفيض تتراوح من 15 إلى 25% وهى سلع "السكر والزيت والعدس والفول والألبان والجبن والمكرونة والأرز"، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية، والمجمدة والبيض، مُشدداً على أصحاب المحال والهايبرات بضرورة الالتزام بأسعار المُبادرة مع زيادة الكميات المعروضة وتخزين لجميع السلع بكميات تستوعب إقبال المواطنين، مع التعامل بحزم مع المُخالفين وغير المُلتزمين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم، كما شددَّ على ضرورة الالتزام بالإعلان عن أسعار المُبادرة وجميع المُنتجات فى أماكن ظاهرة وواضحة للمواطنين.

وفى ذات السياق أشار محافظ القليوبية، إلى أهمية وضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمُنتجات الغذائية والتأكُد من صلاحيتها حرصاً على سلامة المواطنين، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود المبذولة ومواصلة المرور الميدانى بالتنسيق مع الجهات المختصة لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة تطبيق مُبادرة خفض أسعار السلع الأساسية.