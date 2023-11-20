محافظ القليوبية: إزالة 961 حالة تعد على الأراضي الزراعية و478 بناء مُخالف

القليوبية إبراهيم سالم

شهد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة 10 حالات بناء مخالف بمنطقة أبو زعبل فى الخانكة، ضمن سلسلة الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للحفاظ على الأرض الزراعية باعتبارها ثروة قومية ومصدرًا أساسيًا للغذاء، ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بحسم تجاه المُخالفين للحفاظ على مُقدرات الأجيال القادمة.

وتمكنت الحملة من إزالة 10 حالات كبرى على مساحة 15 ألف متر، تنوعت ما بين هناجر ومنازل بالطوب السويسى وأحواش وتشوينات وأسوار كلها منشأة بالمخالفة على الأراضى الزراعية بدون ترخيص حيث تمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة والوحدة المحلية بأبو زعبل، وذلك بحضور الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ أقصى العقوبات وإلزام المخالف برفع ناتج الإزالة.

ومن الجدير بالذكر أن حملات الإزالات منذ انطلاقها فى 31 أكتوبر الشهر الماضى، وحتى اليوم الإثنين 20 نوفمبر، تمكنت من إزالة 961 حالة على مساحة "60 فدانا و7 قيراط و22 سهم"، جميعُها تعديات على الأراضى الزراعية، و478 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة 54527م2، كما تم تحرير 434 محضرا للمخالفين (مبانى / زراعة).

وشددَّ "الهجان"، خلال جولته على ضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة، والإزالات الفورية فى المهد وعدم التقاعُس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتاً إلى أن تلك الحملات مُستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أى تعديات فى مهدِها والعمل على التخلُص منها فوراً بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين احترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء وذلك حفاظاً على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُسائلة القانونية.

والجدير بالذكر أن المحافظة أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقى جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام التالية: الخط الساخن 114، أو الاتصال بالرقم الأرضى 3212461، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم 01119992624.

جاءت الحملة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وناصر عبد اللطيف نائب رئيس مدينة الخانكة، وعدد من القيادات الأمنية.