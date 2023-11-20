محافظ الدقهلية يوجه بسرعة الانتهاء من ترميم كورنيش المنصورة

الدقهلية - محمدالحبشي

شدد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على ضرورة استغلال قطعة أرض بشارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة أمام جزيرة الورد الاستغلال الأمثل، بما يعود بالنفع على مواطنى الدقهلية، مشيرا لأهمية وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.

وطالب محافظ الدقهلية بضرورة المتابعة والتنسيق مع أحياء شرق وغرب المنصورة للقيام بترميم وصيانة سور الكورنيش المطل على النيل بالمنصورة من خلال التمويل الوارد بالخطة الاستثمارية بالتنسيق مع التخطيط.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، بمديرى عموم ومديرى الإدارات التنفيذية بديوان عام المحافظة وذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية واللواء أيمن الشريف السكرتير العام واللواء وجدى الجروانى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية.

وتناول مختار خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أسلوب العمل داخل الإدارات كل فى اختصاصه والموقف التنفيذى لملفات العمل بما يحقق سرعة الأداء وحسن الإنجاز تحقيقا لصالح المواطن الدقهلاوي.

ووجه المحافظ بمتابعة تنفيذ أعمال توصيل المرافق للمنطقة اللوجستية التى يجرى إقامتها بطريق جمصة الساحلى بنطاق مدينة طلخا لسرعة دخولها الخدمة لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وذلك بالتنسيق مع ممثلى وزارة التموين المسئولين عن المنطقة اللوجستية.